باكستان تجدد التزامها بدور الوسيط بين طهران وواشنطن لتعزيز الاستقرار في المنطقة

إسلام أباد-سانا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام بلاده الراسخ بأداء دور “الوسيط النزيه” في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشدداً على سعي إسلام أباد المتواصل لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن شريف أوضح في منشور له على منصة “إكس” عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، معرباً عن تقديره لما أسماه “الانخراط الإيراني المستمر”، في إشارة الى الزيارات الدبلوماسية الإيرانية رفيعة المستوى التي شهدتها العاصمة الباكستانية مؤخراً.

وقال شريف في المنشور: “جددت التأكيد أنه بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة أداء دور وسيط صادق، وتعمل بلا كلل للدفع قدماً بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة”.

ويأتي تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني في ظل تطورات دبلوماسية متسارعة، وعقب إعلان الإدارة الأمريكية إلغاء زيارة مبعوثين لها كانت مقررة للقاء الوفد الإيراني في باكستان، مع الإشارة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وكانت الولايات المتحدة تستعد لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران في إسلام أباد بشأن وقف الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، بعد أن انتهت الجولة الأولى من دون أي نتائج ملموسة.