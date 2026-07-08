الصين تحذر من تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

بكين-سانا

حذرت الصين اليوم الأربعاء، من تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدةً أن التصعيد العسكري لا يخدم مصالح أي طرف.

ونقلت فرانس برس عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي: “إن إعادة إشعال الحرب لا تخدم مصلحة أي من الطرفين، فالوسائل العسكرية لا تستطيع حل المشاكل الأساسية”.

ودعت المتحدثة الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، وحل خلافاتهما عبر الحوار والتفاوض، وتجنب اللجوء إلى القوة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران التي جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت مساء أمس، أن الجيش الأمريكي نفذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران “لفرض خسائر فادحة عليها”، موضحةً أن الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر المضيق.