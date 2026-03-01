السودان يؤكد تضامنه الكامل مع قطر إثر الاعتداءات الإيرانية

الدوحة-سانا

أكدّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، دعم بلاده الكامل وتضامنه مع دولة قطر إثر العدوان الإيراني على أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من البرهان مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأحد، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ، وطائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مجالها الجوي، مؤكدة أنّ عمليات الاعتراض جرت ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة وبجاهزية كاملة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتتعرض دول قطر والسعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.