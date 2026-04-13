مذكرة للبحرية الأمريكية تكشف ملامح خطة حصار مضيق هرمز

واشنطن-سانا

كشفت مذكرة صادرة عن البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن ملامح خطة حصار مضيق هرمز، في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واسعة.

وحسب ما نقلت وكالة رويترز، تتضمن الخطة فرض القوات الأمريكية سيطرتها في بحر العرب وخليج عُمان، كما تشمل الخطة مراقبة حركة السفن البحرية كافة، بغض النظر عن الدول التي ترفع أعلامها.

وأوضحت المذكرة أن السيطرة البحرية لن تعيق عبور السفن المتجهة من وجهات غير إيرانية وإليها، إلا أنها أشارت إلى إمكانية إخضاع السفن المحايدة لعمليات تحقق وتفتيش، بهدف التأكد من عدم نقل مواد محظورة أو مهربة.

كما لفتت إلى السماح بمرور شحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والسلع الأساسية، على أن تخضع بدورها لإجراءات تفتيش مسبقة.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي انتهت دون تحقيق تقدم، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً نيته فرض حصار على الموانئ الإيرانية، في إجراء وصفته طهران بأنه “قرصنة”.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش اليوم الإثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها، فيما ارتفعت مجدداً أسعار النفط والطاقة في العالم.

