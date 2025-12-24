مقتل شخصين وفقدان آخرين جراء انفجار بدار مسنين في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

قتل شخصان وفقد آخرون جراء انفجار وقع في دار لرعاية المسنين في ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم الولاية جوش شابيرو في مؤتمر صحفي قوله: “في هذه المرحلة، هناك قتيلان على الأقل، وعدد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين”.

فيما قال رئيس قسم الإطفاء في بلدة بريسول كيفين ديبوليتو: إن الانفجار تسبب في انهيارات كبيرة، ما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص في الطابق السفلي من المبنى، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء أجلوا العديد من النزلاء قبل وقوع انفجار آخر واندلاع حريق.