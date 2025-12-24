مقتل شخصين وفقدان آخرين جراء انفجار بدار مسنين في الولايات المتحدة

lll مقتل شخصين وفقدان آخرين جراء انفجار بدار مسنين في الولايات المتحدة
مقتل شخصين جراء انفجار بدار مسنين في الولايات المتحدة_ الغارديان

واشنطن-سانا

قتل شخصان وفقد آخرون جراء انفجار وقع في دار لرعاية المسنين في ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم الولاية جوش شابيرو في مؤتمر صحفي قوله: “في هذه المرحلة، هناك قتيلان على الأقل، وعدد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين”.

فيما قال رئيس قسم الإطفاء في بلدة بريسول كيفين ديبوليتو: إن الانفجار تسبب في انهيارات كبيرة، ما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص في الطابق السفلي من المبنى، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء أجلوا العديد من النزلاء قبل وقوع انفجار آخر واندلاع حريق.

اتفاق أمريكي صيني على جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية
مجلس الأعيان الأردني يندد بتصريحات نتنياهو حول ما يُسمى بـ “رؤية إسرائيل الكبرى”
الصحة العالمية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة
أبو الغيط يؤكد وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب لبنان في الحفاظ على سيادته
وعد بلفور.. التأسيس لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني وزرع إسرائيل على أرضه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك