الرئيسان التركي والإماراتي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها، في أعقاب الاعتداءات الايرانية التي طالت عدداً من الدول العربية.

وأشارت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في تدوينة اليوم الأحد، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، إلى أن أردوغان أعرب في الاتصال عن أسفه، لتعرض دولة الإمارات لهجمات، مؤكداً تضامن بلاده معها.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد أن قواتها، ومنظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير مئات الصواريخ، والطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه أراضي الدولة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل مع مختلف التهديدات.

وتتعرض عدة دول عربية، وهي الامارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن منذ أمس السبت إلى اعتداءات بالصواريخ من قبل إيران، ما أثار موجة من التنديد ضدها، وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.