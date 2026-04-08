ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ودعوات لتعزيز المسار الدبلوماسي

عواصم-سانا

تتوالى ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وسط دعوات للالتزام به، وفتح مضيق هرمز كخطوة للوصول إلى سلام دائم، وفتح المجال أمام الحوار والجهود الدبلوماسية.

الاتفاق الذي أعلن عنه فجر اليوم الأربعاء، يأتي بعد أسابيع من التصعيد العسكري والاضطرابات التي شهدتها المنطقة والعالم، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي.

ألمانيا

نقلت رويترز عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قوله: “إن الحكومة الألمانية ترحّب بالاتفاق، ويجب أن يكون الهدف الآن هو التفاوض على نهاية دائمة للحرب خلال الأيام المقبلة، ولا يتم ذلك إلّا عبر القنوات الدبلوماسية”.

بريطانيا

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، مؤكداً أنه جلب لحظة ارتياح للمنطقة والعالم، ومن الضروري تحويله إلى اتفاق دائم لإحلال السلام في المنطقة.

وقال: “يجب علينا، بالتعاون مع شركائنا، بذل كل ما في وسعنا لدعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز”، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى الخليج، في مسعى لتعزيز وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.

أستراليا

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أشاد بالاتفاق، وأكد أن بلاده تعمل مع شركاء دوليين لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية اجتماع بشأن الدفاع مع ‌مستشارين ⁠له وأعضاء حكومته: إنه يرحب باتفاق وقف إطلاق ⁠النار، ودعا جميع الأطراف للالتزام ببنوده، مشيراً إلى أهمية أن يشمل الاتفاق لبنان أيضاً.

الاتحاد الأوروبي

أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على منصة إكس إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار “يمثل خطوة إلى ⁠الوراء بعيداً عن حافة الهاوية بعد أسابيع من التصعيد”.

وأوضحت “أنه يخلق فرصة مطلوبة بشدة لتخفيف حدة التهديدات ووقف الصواريخ واستئناف الشحن، وإفساح المجال للدبلوماسية من أجل التوصل ‌إلى ⁠اتفاق دائم، مشيرةً إلى أن “⁠باب الوساطة يجب أن يظل مفتوحاً لأن الأسباب الجذرية للحرب ⁠لا تزال دون حل”.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ‌أورسولا فون دير لاين: “أرحب باتفاق وقف إطلاق النار، إنه ⁠يحقق تهدئة بأمس الحاجة إليها”، لافتةً إلى أن ⁠استمرار المفاوضات أمر بالغ ⁠الأهمية للتوصل إلى حل دائم.

أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري ‌سيبيغا على منصة إكس: “نرحب باتفاق وقف ⁠إطلاق النار وفتح مضيق هرمز”، داعياً الى اتخاذ موقف مماثل بالنسبة إلى ⁠الحرب الروسية الأوكرانية.

إندونيسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إيفون ميوينجكانج ترحيب بلادها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن جاكرتا تدعو جميع الأطراف إلى احترام السيادة وسلامة الأراضي والدبلوماسية.

ماليزيا

رحّب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بوقف إطلاق النار، ودعا إلى إحلال سلام دائم في المنطقة.

كوريا الجنوبية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بارك إيل، أن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار، وترجو أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في المفاوضات، لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الاتفاق وضع الأساس لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، معرباً عن أمله في إتاحة حرية الملاحة لجميع السفن، بسرعة وأمان عبر المضيق.

الصين

لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أن بلادها ترحب بإعلان الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحةً أن بكين ستواصل السعي من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

الطاقة الذرية

رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالاتفاق، وأعرب ⁠عن استعداد الوكالة لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للقضايا الرئيسية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

الفاتيكان

اعتبر البابا لاوون الرابع عشر الاتفاق بارقة “أمل”، وشدد على أن “العودة إلى طاولة المفاوضات تتيح وحدها وضع حد للحرب”.

وقال البابا: “بعد هذه الساعات الأخيرة من التوتر الكبير بالنسبة إلى الشرق الأوسط والعالم أجمع، أرحب بإعلان هدنة فورية لأسبوعين “.

إيطاليا

لفت وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إلى أن “الاتفاق يُعد تطوراً إيجابياً للغاية، ويقربنا من اتفاق سلام، لصالح المدنيين والمنطقة، معتبراً أنه “بمثابة نسمة هواء منعشة”.

روسيا

أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، إلى أن روسيا ترحب بوقف إطلاق النار، وتشدد على ضرورة استمرار المناقشات السلمية.

مصر

أكدت مصر أن تعليق العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وتجاوب الجانب الإيراني، يمثلان فرصة بالغة الأهمية يجب اغتنامها لإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، مشددة على أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال الالتزام الكامل، واحترام حرية الملاحة الدولية.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على أهمية احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، ورفض مصر القاطع لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، مشيرةً إلى أهمية التوصل إلى اتفاق على ترتيبات تضمن استئناف المفاوضات القادمة بشأن القضايا الأمنية المشروعة للدول المعنية.

العراق

رحّب العراق بإعلان وقف إطلاق النار، موضحاً أنه يسهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية: إن العراق يدعم أي جهود إقليمية ودولية تُسهم في احتواء الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ويشدد على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي ممارسات أو تصعيدات قد تعيد التوتر إلى المشهد الإقليمي.

وفجر اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، شريطة الفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائياً، وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل توجيه ضربات عنيفة تعيدها للعصر الحجري.

وبعد نجاح وساطة باكستان في التوصل إلى وقف إطلاق النار أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف عن مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في إسلام آباد بهدف التوصل إلى “اتفاق نهائي”.

من جانبها، أكدت إيران أنها ستوقف إطلاق النار إذا توقفت الهجمات ضدها، وأن العبور عبر مضيق هرمز سيكون ممكناً لمدة أسبوعين بالتنسيق معها، وقال المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن الطرفين اتفقا على بدء مفاوضات يوم الجمعة المقبل في باكستان.