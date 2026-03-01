استمرار الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل لليوم الثاني

عواصم-سانا

تواصلت لليوم الثاني على التوالي الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق في فلسطين المحتلة، في حين وقعت انفجارات في عدة مدن خليجية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن 5 هجمات صاروخية إيرانية تعرضت لها إسرائيل في أقل من ساعة، فيما قال ‏الجيش الإسرائيلي: إنه تم تنفيذ ضربات جوية بصواريخ باليستية على وسط وغرب طهران، لإضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية.

إلى ذلك قال ‌‏التلفزيون الإيراني: إن إيران تشن هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل والقواعد الأميركية، كما توعد الحرس الثوري الإيراني بشن أشرس هجوم في التاريخ ضد إسرائيل وأميركا، وذلك غداة مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في غارات جوية، لافتاً إلى أنه سينتقم من القتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان: نفذنا الموجة الـ 6 من عملية الوعد الصادق، 4 واستهدفنا 27 قاعدة أميركية بالمنطقة.

وحول مقتل خامنئي، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن هذه الجريمة لن تمر دون رد.

وأضاف بزشكيان: بلادنا العزيزة موحدة قلباً وقالباً، وستعبر هذا المنعطف الصعب مرفوعة الرأس على حد تعبيره.

بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لأميركا وإسرائيل: لقد تجاوزتما الخط الأحمر، وعليكما دفع الثمن.

من جانب آخر، ذكرت وكالة فرانس برس أن انفجارات وقعت صباح اليوم الأحد في عدة عواصم خليجية، منها المنامة والدوحة ومدينة دبي، وتصاعدت أعمدة الدخان جراء اعتداءات إيرانية جديدة، فيما قالت وسائل إعلام أردنية: إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من الأردن.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا أمس السبت، سلسلة ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بينها العاصمة طهران ومدن أخرى، باستخدام صواريخ وذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، وردت إيران على الهجوم بضربات صاروخية على إسرائيل، كما استهدف القصف الإيراني منشآت عسكرية أمريكية، ومواقع في عدد من دول الخليج العربي، ما أسفر عن سقوط ضحايا، ومصابين من المدنيين.