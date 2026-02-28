القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار العمليات ضد إيران وتنفي تأثرها بالهجمات الإيرانية

واشنطن-سانا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط لم تؤثر على سير العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، ولم تُسجَّل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وقالت القيادة في بيان اليوم السبت: إن القوات الأمريكية وقوات الحلفاء شنت ضربات على مواقع إيرانية بهدف تفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للأهداف التي تشكل تهديداً وشيكاً.

ولفتت إلى أن الأهداف شملت مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى المطارات العسكرية.

وأوضحت أن القوات الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء تمكنت من صد مئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، فيما كانت الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية طفيفة ولم تؤثر على سير العمليات.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن العملية شهدت استخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى أول استخدام لطائرات هجومية أحادية الاتجاه منخفضة التكلفة في العمليات القتالية.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، حيث شاركت إسرائيل في الهجوم على إيران واستهدفت عشرات المواقع الإيرانية في وقت واحد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف مواقع في دول الخليج العربي.