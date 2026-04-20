مقتل ثلاثة أشخاص بغارة أمريكية على سفينة يشتبه بتهريبها المخدرات في الكاريبي

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، في غارة أمريكية استهدفت سفينة يشتبه في تورّطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.

ووفق إحصاء لوكالة فرانس برس يرتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 180 شخصاً.

وأعلنت القيادة الأمريكية الجنوبية المشرفة على عمل القوات العسكرية في المنطقة في منشور على منصة “X”، أنها نفذت الضربة بناء على معلومات استخباراتية بأن السفينة كانت تسير في طريق معروف لتهريب المخدرات، مضيفة أن الهجوم أودى بحياة ثلاثة تجار مخدرات.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الخميس الماضي مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات، شرق المحيط الهادئ، وكان خامس هجوم من نوعه في أسبوع.

يشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث استهدفت في الأشهر الأخيرة قوارب يشتبه بنشاطها في تهريب المخدرات.