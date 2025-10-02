رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة جزء من الدولة الفلسطينية وحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

القدس المحتلة- سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ذات السيادة، مشدداً على أن “حل الدولتين” يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة وفا عن مصطفى قوله في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية: إن إعلان نيويورك الصادر الأسبوع الماضي رسم بوضوح الطريق نحو هذا الهدف، مضيفاً: “من واجبنا الضروري أن نواصل عملنا الدؤوب لضمان عدم الحياد عن هذا المسار”.

ورحب مصطفى بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب على غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تنفيذ إعلان نيويورك وتحويله إلى واقع ملموس يتطلب التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.