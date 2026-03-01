أضرار مادية إثر استهداف مطار البحرين الدولي بطائرات مسيرة إيرانية

المنامة-سانا

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الأحد، تعرض مطار البحرين الدولي لهجوم بواسطة طائرات مسيرة إيرانية، مؤكدة أن الحادثة أسفرت عن تسجيل أضرار مادية بسيطة دون وقوع إصابات بشرية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني، قوله في تصريح: “إن الأجهزة المعنية قامت بتفعيل بروتوكولات الاستجابة السريعة وخطط الطوارئ فور رصد التهديد”، موضحاً أن إجراءات احترازية استباقية اتُخذت قبل وقوع الهجوم، شملت إخلاء مبنى المسافرين لضمان سلامة الركاب والموظفين.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات المتبعة شملت عزل مناطق محددة، وتعزيز تدابير التفتيش والمراقبة، والتأكد من سلامة المرافق الحيوية وأنظمة الملاحة والتشغيل لضمان استمرارية حركة الطيران، مؤكداً استمرار التنسيق الفني والأمني بين مختلف الجهات المختصة لضمان أمن المطار في مختلف الظروف.

وشنت إيران صباح أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على كل من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.