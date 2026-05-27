سنتكوم: تغيير مسار 109 سفن ضمن الحصار المفروض على إيران

واشنطن-سانا‌‌‎ ‎

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأربعاء، أنها وجهت 109 سفن إلى العودة، أو تغيير مسارها منذ بدء ‌‏الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية‎.‎

وأوضحت سنتكوم على موقعها الرسمي أنه “حتى تاريخ الـ 27 من أيار، تم تحويل مسار 109 سفن تجارية لضمان ‏الامتثال ‏للحصار‎”.‎

‎وأشارت إلى أن مروحية من طراز‎ MH-60R Sea Hawk ‎تساند السفينة الأمريكية ديلبرت د. بلاك‎ (DDG 119) ‎خلال ‌‏قيامها بدورية في بحر العرب، وذلك دعماً للحصار الأمريكي المفروض على إيران‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى ‏الموانئ ‏الإيرانية، وذلك ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق ‌‏طهران ‏ودفعها للتفاوض‎.‎