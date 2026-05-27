سنتكوم: تغيير مسار 109 سفن ضمن الحصار المفروض على إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأربعاء، أنها وجهت 109 سفن إلى العودة، أو تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.
وأوضحت سنتكوم على موقعها الرسمي أنه “حتى تاريخ الـ 27 من أيار، تم تحويل مسار 109 سفن تجارية لضمان الامتثال للحصار”.
وأشارت إلى أن مروحية من طراز MH-60R Sea Hawk تساند السفينة الأمريكية ديلبرت د. بلاك (DDG 119) خلال قيامها بدورية في بحر العرب، وذلك دعماً للحصار الأمريكي المفروض على إيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وذلك ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق طهران ودفعها للتفاوض.