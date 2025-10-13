الأونروا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات العالقة إلى قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإدخال الكميات الكبيرة التي بحوزتها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الأونروا في منشور لها عبر منصة X اليوم: “يجب على إسرائيل السماح للأونروا بإدخال الكميات الضخمة من المساعدات التي ما زالت عالقة في مستودعاتنا في الأردن ومصر منذ ال 2 من آذار”، مشدّدةً على أنها الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع بالحجم الذي يحتاجه السكان.

وأدخلت الأونروا “خلال الأيام الأربعة الأولى من الاتفاق على وقف اطلاق النار مواد غذائية تكفي لمليون شخص، أي نحو نصف عدد سكان القطاع” وفقاً لوكالات أنباء، وقالت: إنها مستعدة لإيصال المزيد من الإمدادات فور حصولها على الضوء الأخضر من الجانب الإسرائيلي.

ويأتي تصريح الأونروا في ظل استمرار معاناة سكان القطاع جراء الحصار والدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، وبعد أيام من اتفاق توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس على خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقضي بوقف إطلاق النار وسحب قوات الاحتلال من مناطق محددة داخل القطاع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تبادل الأسرى وإطلاق سراح نحو ألفي فلسطيني من سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتسليم الجثامين.

وجدّدت الأونروا في أكثر من مناسبة تحذيرها من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدةً أن استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.