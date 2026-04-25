مجموعة السبع تعرب عن قلقها من التسلح النووي الروسي والصيني

باريس-سانا

أعربت مجموعة الدول السبع الكبرى عن قلقها إزاء تصاعد التسلح النووي لدى روسيا والصين، مؤكدة دعمها لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في ظل تزايد التوترات الدولية.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن مجموعة مديري منع الانتشار النووي التابعة للمجموعة، قولها في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الفرنسية: إنها “تشعر بالقلق إزاء التوسع النووي الصيني والروسي الكبير، واستمرار تحديث ترسانتيهما النوويتين”.

وأكد مفاوضو المجموعة التزامهم بالعمل مع جميع الدول الأطراف لإنجاح مؤتمر المراجعة لعام 2026، والسعي لتحقيق أوسع توافق ممكن بشأن تعزيز نظام المعاهدة، ولا سيما في مجالات نزع السلاح، ومنع الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

كما شددت المجموعة على دعمها الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاستراتيجي متعدد الأطراف، مشجعة المساعي التي تقودها الولايات المتحدة في هذا الإطار.

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، حيث تقود هذه الدول جهوداً دبلوماسية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

ويأتي البيان قبيل افتتاح مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، والذي يستمر شهراً كاملاً بدءاً من يوم الإثنين المقبل، وسط تصاعد المنافسة الدولية وتعدد الأزمات ذات الأبعاد النووية، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يسعى مؤتمر مراجعة المعاهدة إلى التوصل لتوافق يحافظ على استمرارية الاتفاق، في وقت فشلت فيه الاجتماعات السابقة، التي شاركت فيها 191 دولة، في اعتماد وثيقة ختامية، وسط توقعات بتكرار هذا التعثر خلال دورة العام الحالي.