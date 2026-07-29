لبنان يدين استهداف أمن وسيادة السعودية والأردن

بيروت-سانا

أدان لبنان بشدة اليوم الأربعاء الاعتداءات التي استهدفت أمن وسيادة السعودية والأردن، مؤكداً تضامنه مع البلدين في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان على منصة “إكس”: إنّ لبنان يدين محاولة استهداف منشآت نفطيّة في الرياض والمنطقة الشرقيّة في السعودية بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقيّة، ويعرب عن تضامنه الكامل معها وحرصه التام على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

ورحبت الوزارة بإعلان السلطات العراقية فتح تحقيق في الحادثة، مؤكدةً أن “مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول، وخاصة في العراق ولبنان واليمن، هي معركة مشتركة، بما يفضي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة والشرعيّة وحدها”.

وفي سياق متّصل، جدّدت الخارجيّة اللبنانية إدانتها الشديدة لإطلاق إيران صواريخ باليستيّة باتجاه الأراضي الأردنيّة، وأكدت أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأردن، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين، معربةً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق اليوم أنها نفذت ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيا تابعة ‏لإيران في العراق رداً على استهداف منشآتها النفطية.‏

كما تصدت الدفاعات الجوية للجيش الأردني اليوم لاعتداءات إيرانية بالصواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة.