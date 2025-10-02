قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين، واعتدت على آخرين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من البلدات والقرى في بيت لحم ورام الله وجنين والخليل والبيرة وبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم بالرصاص، واعتقلت شابين.

إلى ذلك شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وفي محيط المسجد الأقصى، وأعاقت تنقل الفلسطينيين لتأمين دخول المستوطنين إليه.

وبلغ عدد الاسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 10 آلاف و800 أسير في الضفة حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ولا يشمل العدد المعتقلين من قطاع غزة.