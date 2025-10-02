قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية

WhatsApp Image 2025 10 02 at 10.29.31.jpeg 71bf151d c964 48b8 b45b 9371ebfa18aa قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية
اعتقالات في الضفة الغربية-وفا

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين، واعتدت على آخرين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من البلدات والقرى في بيت لحم ورام الله وجنين والخليل والبيرة وبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم بالرصاص، واعتقلت شابين.

إلى ذلك شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وفي محيط المسجد الأقصى، وأعاقت تنقل الفلسطينيين لتأمين دخول المستوطنين إليه.

وبلغ عدد الاسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 10 آلاف و800 أسير في الضفة حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ولا يشمل العدد المعتقلين من قطاع غزة.

زلزال بقوة 6.6 درجات بالقرب من دولة ساموا في المحيط الهادئ
بريطانيا تعتزم فرض قواعد جديدة على الإقامة الدائمة للمهاجرين
الخارجية الفلسطينية: اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات غير ملزمة تواطؤ مع الاحتلال
ارتقاء 20 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط انهيار المنظومة الصحية
الأونروا: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعرض مليون فلسطيني لنزوح قسري جديد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك