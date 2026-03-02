إسقاط مسيرات قرب مطار أربيل في شمال العراق

أربيل-سانا

دوت أصوات انفجارات صباح اليوم، الإثنين قرب مطار أربيل الدولي، في إقليم كردستان العراق، إثر هجوم بطائرات مسيَّرة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية المطار أسقطت مسيرتين على الأقل قربه، فيما أفادت مصادر بأن انفجارات قوية متعددة سمعت في أربيل، حيث تتعرض المدينة التي تضم مجمعاً ضخماً للقنصلية الأمريكية، لهجمات بصواريخ، وطائرات مسيرة، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، يوم السبت الماضي.

توقف مؤقت لإنتاج النفط في حقول شيخان

ومن جانب آخر، أعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم أنها علقت مؤقتاً عمليات الإنتاج من حقل شيخان، بإقليم كردستان العراق، وأكدت أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين في الشركة.

وأوضحت الشركة أن إيقاف إنتاج النفط يأتي فقط كإجراء وقائي، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير في المنطقة لم يتسبب بأي أضرار في الحقول النفطية، وثرواتها.

وكانت شركة دانة غاز أعلنت يوم السبت الماضي، أنها أوقفت إنتاج الغاز في حقل كورمور بإقليم كردستان كإجراء وقائي.