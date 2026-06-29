ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى4257 قتيلاً

doc 34m76nl 1711410520 ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى4257 قتيلاً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4257 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار حتى الـ27 من حزيران الجاري، بلغت 4257 قتيلاً، و12196جريحاً”.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ الـ17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى.

ووقع لبنان وإسرائيل، الجمعة الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقاً إطارياً بين الجانبين، بعد مفاوضات استمرت أياماً في واشنطن.

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