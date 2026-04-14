الرئيس الإماراتي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في كل من الإمارات ودول المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، وما تشكله من تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.

بدوره أكد كوستا تضامن المجلس الأوروبي مع الإمارات ودول المنطقة تجاه ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وبحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان أمس الإثنين، مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.