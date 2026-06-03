المنتخب المغربي يتجاوز مدغشقر برباعية في مباراة ودية استعداداً ‏للمونديال

الرباط-سانا‏

تغلب المنتخب المغربي على نظيره مدغشقر بأربعة أهداف دون رد، في ‏مباراة دولية ودية أقيمت اليوم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ‏ضمن تحضيرات “أسود الأطلس” لنهائيات كأس العالم 2026.‏

وسجل رباعية المغرب إسماعيل صيباري في الدقيقتين 4 و25، وسفيان ‏رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 78، وأيوب الكعبي في الدقيقة 87.‏

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 ‏بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 الشهر الجاري حتى ‌‏19 تموز القادم.‏

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة البرازيل في 14 ‏حزيران، ثم اسكتلندا في 20 منه، قبل أن يلتقي هايتي في 25 حزيران ضمن ‏منافسات المجموعة الثالثة.‏