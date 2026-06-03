المنتخب المغربي يتجاوز مدغشقر برباعية في مباراة ودية استعداداً ‏للمونديال

الرباط-سانا
تغلب المنتخب المغربي على نظيره مدغشقر بأربعة أهداف دون رد، في مباراة دولية ودية أقيمت اليوم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن تحضيرات “أسود الأطلس” لنهائيات كأس العالم 2026.
وسجل رباعية المغرب إسماعيل صيباري في الدقيقتين 4 و25، وسفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 78، وأيوب الكعبي في الدقيقة 87.
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 الشهر الجاري حتى 19 تموز القادم.
ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة البرازيل في 14 حزيران، ثم اسكتلندا في 20 منه، قبل أن يلتقي هايتي في 25 حزيران ضمن منافسات المجموعة الثالثة.