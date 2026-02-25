إصابة خمسة أشخاص باصطدام طائرة أمريكية بحاجز خرساني في الفلبين

مانيلا-سانا

أصيب خمسة أشخاص اليوم الأربعاء، جراء اصطدام طائرة عسكرية أمريكية بحاجز خرساني أثناء مهمة تدريبية شمال الفلبين.

ونقلت شبكة ABC نيوز الأمريكية عن مسؤولين فلبينيين قولهم: إن الطائرة تحمل خمسة أفراد أمريكيين اصطدمت بحاجز خرساني بعدما انحرفت خلال محاولتها الإقلاع أثناء مهمة تدريب طوارئ، ما أدى إلى إصابة جميع من كانوا على متنها.

وأضافوا: إن التدريب كان مخططاً ومنسقاً بالكامل مع السلطات المدنية والشرطة العسكرية الفلبينية، وسبب الحادث قيد التحقيق.

ويُسمح للقوات الأمريكية بإجراء تدريبات مشتركة في الفلبين بموجب اتفاقية القوات الزائرة لعام 1999 وتركز التدريبات القتالية المشتركة على مساعدة الفلبين في الدفاع عن مصالحها الإقليمية وتعزيز حرية الملاحة.