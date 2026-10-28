عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة نحو 440 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 146 آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، نتيجة 1382 عملية استهداف في مختلف الجبهات والمحاور خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن» المستمرة.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي في بيان نشره على موقعه على منصة إكس: إن وحدات محور تعز والمقاومة الشعبية استثمرت الإسناد الفاعل للطيران الحربي، ونفذت غارات وهجمات منسقة بأساليب تكتيكية مختلفة؛ وأحبطت محاولات ميليشيا الحوثي لاستعادة المواقع التي فقدتها، وحققت تقدماً ميدانياً جديداً، وعززت سيطرتها النارية على عدد من المواقع والتباب الحاكمة.
وأوضح أنه في جبهات باب المندب وذوباب والمضاربة، أحبطت القوات اليمنية محاولات التسلل، وضربت تعزيزات ميليشيا الحوثي وآلياتها، فيما واصلت الوحدات اليمنية في المحاور الشمالية والشمالية الغربية، والجبهة الشرقية – شرق العاصمة صنعاء- أعمالها بإسناد من المدرعات والمدفعية والطيران المسيّر، مستهدفةً تحركات الميليشيا ومراكز قيادتها ومرابض أسلحتها ومخازنها وتحصيناتها، ومقيّدةً قدرتها على المناورة ونقل الاحتياطيات بين الجبهات.
وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت أمس الإثنين، مقتل وإصابة نحو 382 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 140 آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، جراء 1276 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن» المستمرة.
القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 440 من عناصر ميليشيا الحوثي
عدن-سانا