القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 440 من عناصر ميليشيا الحوثي

‏عدن-سانا‏

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة نحو 440 من ‏عناصر ‏ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 146 آلية وعربة وقطعة سلاح ‏ثقيل، نتيجة 1382 ‌‏عملية استهداف في مختلف الجبهات والمحاور خلال الساعات الـ24 ‏الماضية، ضمن ‏عملية «فجر اليمن» المستمرة.‏

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي في بيان نشره على ‏موقعه على منصة إكس: إن وحدات محور تعز والمقاومة الشعبية استثمرت الإسناد ‏الفاعل للطيران الحربي، ونفذت غارات وهجمات منسقة بأساليب تكتيكية مختلفة؛ ‏وأحبطت محاولات ميليشيا الحوثي لاستعادة المواقع التي فقدتها، وحققت تقدماً ميدانياً ‏جديداً، وعززت سيطرتها النارية على عدد من المواقع والتباب الحاكمة.‏

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وأوضح أنه في جبهات باب المندب وذوباب والمضاربة، أحبطت القوات اليمنية ‏محاولات التسلل، وضربت تعزيزات ميليشيا الحوثي وآلياتها، فيما واصلت الوحدات ‏اليمنية في المحاور الشمالية والشمالية الغربية، والجبهة الشرقية – شرق العاصمة ‏صنعاء- أعمالها بإسناد من المدرعات والمدفعية والطيران المسيّر، مستهدفةً تحركات ‏الميليشيا ومراكز قيادتها ومرابض أسلحتها ومخازنها وتحصيناتها، ومقيّدةً قدرتها ‏على المناورة ونقل الاحتياطيات بين الجبهات.‏

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وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت أمس الإثنين، مقتل وإصابة نحو 382 من ‌‏عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 140 آلية وعربة وقطعة سلاح ‏ثقيل، جراء ‌‏1276 ‏عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن» المستمرة.‏