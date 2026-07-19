مقتل 16 جندياً و15 مسلحاً في اشتباكات غرب النيجر

3 2 1 مقتل 16 جندياً و15 مسلحاً في اشتباكات غرب النيجر

أبيدجان-سانا

قتل 16 جندياً، 9 منهم إصاباتهم بالغة، وأصيب 23 آخرون، في هجوم مسلح وقع في غرب النيجر قرب مالي وبوركينا فاسو.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر، اليوم الأحد، أن “هجوماً إرهابياً استهدف مفرزة عسكرية في تيرا بمنطقة تيلابيري يوم الجمعة الماضي أسفر عن سقوط 16 قتيلاً، و23 جريحاً، إصابات 9 منهم بالغة”.

وأضافت: إن “15 إرهابياً قتلوا أيضاً خلال الاشتباكات”، مشيرة إلى أن “عمليات التمشيط ومطاردة المسلحين وتأمين المنطقة لا تزال مستمرة”.

وشهدت النيجر خلال السنوات العشر الماضية هجمات دامية شنتها جماعات تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

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