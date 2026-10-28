الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تراجع أسعار النفط

لندن-سانا



أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، أمس الثلاثاء، بفضل نتائج الأعمال القوية وتراجع أسعار النفط الخام، معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.47 بالمئة إلى 643.68 نقطة، وذلك بعد أن انخفض 0.41 بالمئة في وقت سابق اليوم.



وكانت شركة (إيه.تي اند إس) النمساوية المصنعة للوحات الدوائر الإلكترونية وشركة (بيسي) الهولندية المصنعة لأدوات الرقائق الإلكترونية من أكبر الرابحين في المؤشر، إذ قفزت أسهم الأولى 11.5 والثانية 11.4 بالمئة، كما ارتفعت أسهم مجموعة (إس.آي.جي) السويسرية قرابة 10 بالمئة بعد أن فاقت توقعات ‌المبيعات ⁠للربع الثالث.



وارتفعت الأسهم الفرنسية 0.51 بالمئة بعد انخفاضها بأكثر من اثنين ⁠بالمئة الأسبوع الماضي في ظل الاحتجاجات التي هزت ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.



بالمقابل انخفضت أسهم أكبر بنك في أوروبا (إتش.إس.بي.سي) ومقره لندن، أكثر من خمسة بالمئة، ما أدى إلى تراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.75 بالمئة.