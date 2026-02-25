البنتاغون يسيطر على ثالث ناقلة نفط هذا الشهر في المحيط الهندي

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” السيطرة على ثالث ناقلة نفط في المحيط الهندي هذا الشهر، بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة لعقوبات في منطقة البحر الكاريبي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في تدوينة أمس الثلاثاء على منصة إكس أُرفق بمقطع فيديو يظهر جنوداً أمريكيين وهم ينفذون إنزالاً بواسطة مروحيات على متن الناقلة: “قمنا في عملية ليليّة بتعقّب الناقلة بيرثا من الكاريبي إلى المحيط الهندي، وأوقفناها”، موضحةً أن”السفينة كانت تعمل في تحدّ للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة الكاريبي وحاولت الإفلات”.

وأكدت الوزارة أنها “سوف تحرم الجهات الفاعلة غير الشرعية ووكلائها من حرية المناورة في المجال البحري”.

يشار إلى أن هذه ثالث ناقلة تعترضها القوات الأمريكية في المحيط الهندي منذ بداية الشهر الجاري، والعاشرة بشكل عام منذ أن أمر ترامب في كانون الأول الماضي بفرض حصارٍ على السفن الخاضعة لعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.

وكانت القوات الأمريكية احتجزت في الـ 15من الشهر الجاري ناقلة النفط “فيرونيكا 3″،التي ترفع علم بنما، كما اعترضت قبل ذلك بنحو أسبوع ناقلة النفط “أكويلا 2” بطريقة مماثلة.