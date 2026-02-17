المفوضية الأوروبية تعتزم اعتماد الحزمة الـ 20 من العقوبات ضد روسيا

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عزمها اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا بحلول الـ24 من شباط الجاري، الذي يوافق الذكرى السنوية الرابعة للحرب على أوكرانيا.

ونقلت وكالة “آكي” عن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنور العنوني قوله خلال مؤتمر صحفي: “إن حزمة العقوبات الجديدة المقترحة من المفوضية الأوروبية تخضع الآن للنقاش”.

وشدد العنوني على “مواصلة الضغط، والعمل على اتخاذ تدابير لحرمانها من الأموال والسلع والتقنيات التي تدعم حربها ضد أوكرانيا”، مشيراً إلى أن” إصرار موسكو على رفع العقوبات يظهر مدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الروسي”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت مطلع شباط الجاري، أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل مجالات الطاقة والخدمات المالية والتجارة، وتهدف إلى زيادة الضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة لتحقيق السلام.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن 19 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا، شملت قيوداً على التجارة والقطاع المالي والطاقة بما فيها النفط والفحم، إضافة إلى الصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.