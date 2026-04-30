قطر تدين الاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة

الدوحة-سانا

أدانت قطر اليوم الخميس الاعتداء الإسرائيلي على سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، واصفةً الاعتداء بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية، وامتداد لسياسة الحصار الجائر المفروض على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الخارجية القطرية أكدت في بيان لها أن نهج الاحتلال القائم على حصار الشعب الفلسطيني الأعزل، وإغلاق المعابر، واستهداف قوافل المساعدات الإنسانية، واستخدام الغذاء “سلاحاً” في الحرب، من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.

وشددت الخارجية القطرية في بيانها على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لإلزام سلطات الاحتلال بفتح المعابر بشكل دائم، وإزالة القيود غير القانونية المفروضة على تدفق المساعدات، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ “21” سفينة من الأسطول الذي انطلق يوم الأحد الماضي من جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك بعد الاعتداء عليها على بعد عدة أميال من المياه الإقليمية اليونانية، مؤكدين أن ما جرى يمثل “قرصنة علنية”.