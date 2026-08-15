مقتل أكثر من 20 شخصاً جراء اشتباكات في نيجيريا

أبوجا-سانا‏

قتل أكثر من 20 شخصاً بأعمال عنف واشتباكات مسلحة وقعت بين مجموعات ‏إثنية في ولاية النيجر بوسط نيجيريا.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب في البرلمان النيجيري جعفر محمد قوله: “إن ‏اشتباكات مسلحة دارت بين جماعتي الكامباري والفولاني الإثنيتين، ما أسفر عن ‏مقتل أكثر من 20 شخصاً”.‏

وأشار محمد إلى أن عمليات القتل نفذتها ميليشيات محلية، مطالباً بنشر قوات أمنية ‏مدججة بالسلاح للسيطرة على الوضع.‏

وتعاني ولاية النيجر الواقعة في وسط نيجيريا منذ سنوات من تصاعد عنف ‏العصابات المسلحة التي تقوم بعمليات خطف وسرقة للمواشي، فضلاً عن شن ‏هجمات على البلدات والقرى لنهبها وقتل سكانها، بالتوازي مع تزايد نشاط ‏المجموعات المتمردة في المنطقة والتي تحاول استغلال النزاعات الإثنية لتجنيد ‏أفراد في صفوفها.‏