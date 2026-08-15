مقتل أكثر من 20 شخصاً جراء اشتباكات في نيجيريا

أبوجا-سانا
قتل أكثر من 20 شخصاً بأعمال عنف واشتباكات مسلحة وقعت بين مجموعات إثنية في ولاية النيجر بوسط نيجيريا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب في البرلمان النيجيري جعفر محمد قوله: “إن اشتباكات مسلحة دارت بين جماعتي الكامباري والفولاني الإثنيتين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً”.
وأشار محمد إلى أن عمليات القتل نفذتها ميليشيات محلية، مطالباً بنشر قوات أمنية مدججة بالسلاح للسيطرة على الوضع.
وتعاني ولاية النيجر الواقعة في وسط نيجيريا منذ سنوات من تصاعد عنف العصابات المسلحة التي تقوم بعمليات خطف وسرقة للمواشي، فضلاً عن شن هجمات على البلدات والقرى لنهبها وقتل سكانها، بالتوازي مع تزايد نشاط المجموعات المتمردة في المنطقة والتي تحاول استغلال النزاعات الإثنية لتجنيد أفراد في صفوفها.