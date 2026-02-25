مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة فلسطينيين في منطقة أرض الزيتون بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 615 فلسطينياً وإصابة1658.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول2023 إلى 72073 قتيلاً، و171756 مصاباً.