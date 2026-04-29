الرئيس الإماراتي والملك البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، العلاقات بين البلدين ومسارات العمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المتبادلة.

كما بحث الرئيس الإماراتي والملك البحريني عدداً من القضايا والموضوعات محلّ الاهتمام المشترك، ولا سيما نتائج القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في مدينة جدة السعودية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة ومعالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمات الراهنة.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا، أمس الثلاثاء، قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد، وتداعيات الحرب الأمنية والاقتصادية.