مقتل 27 مسلحاً بعمليات أمنية للجيش الباكستاني في شمال وزيرستان

إسلام أباد-سانا

قُتل 27 مسلحاً في عمليات نفذتها القوات الباكستانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، في منطقة ميرانشاه التابعة لمديرية شمال وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في بيان اليوم الأحد عبر منصة( x)، أن العمليات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن اشتباكات واسعة مع المسلحين، مشيراً إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت في الـ 25 من أيار الماضي مقتل 16 مسلحاً على الأقل، وإصابة آخرين في عملية أمنية مماثلة في الإقليم ذاته.