مصرع سبعة أشخاص في حادث تحطم طائرة إسعاف جوي شرق الهند

نيودلهي-سانا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة إسعاف جوي، في ولاية جهارخاند شرق الهند.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها اليوم الثلاثاء: “إن طائرة إسعاف، كانت تنقل مريضاً من رانشي عاصمة ولاية جهارخاند إلى نيودلهي لتلقي العلاج، تحطّمت مساء أمس بالقرب من منطقة سيماريا في مقاطعة تشاترا بالولاية، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها وبينهم طاقم الطيران المكوّن من شخصين”.

وأوضحت السلطات المحلية أن فرق الشرطة توجهت إلى موقع الحادث وطوّقت المنطقة، فيما لا يزال فريق مكتب التحقيق في حوادث الطيران يُحقق في أسباب الحادث.

وكان أكثر من 240 شخصاً لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية (إير إنديا)، كانت متجهة من مدينة أحمد أباد إلى لندن، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها في الـ 12 من حزيران الماضي.