الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء مقتل أحد عناصره جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش قوله في بيان: إن العسكري قتل إثر استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية – كفرتبنيت.

وأضاف البيان: إن هذا الاستهداف يأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في عدد من المناطق.

يشار إلى أن 7 أشخاص بينهم 4 سوريين، قتلوا في وقت سابق اليوم وأصيب آخرون، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.