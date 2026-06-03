الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

MMX5HVLEQNMDFC43VU4YEOIU7Q الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء مقتل أحد عناصره جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش قوله في بيان: إن العسكري قتل إثر استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية – كفرتبنيت.

وأضاف البيان: إن هذا الاستهداف يأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في عدد من المناطق.

يشار إلى أن 7 أشخاص بينهم 4 سوريين، قتلوا في وقت سابق اليوم وأصيب آخرون، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

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