إيطاليا تؤكد حرصها على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

روما-سانا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية ⁠جورجا ميلوني اليوم الخميس، أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل مصلحة حيوية لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزام بلادها بالعمل مع شركائها لتحقيق هذا الهدف.

ونقلت وكالة رويترز عن ميلوني قولها خلال جلسة لمجلس النواب الإيطالي: إن أي محاولة لإيران لفرض رسوم إضافية على السفن العابرة للمضيق قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية وتغييرات في التدفقات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن بلادها تعمل ضمن تحالف بقيادة بريطانيا يضم أكثر من 30 دولة لتأمين مرور السفن واستعادة الإمدادات بشكل كامل.

وفي سياق متصل، نددت ميلوني بانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، ودعت إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني لفت أمس الأربعاء إلى أن إيطاليا لن ترسل أي سفن للقيام بدوريات في المنطقة دون تفويض صريح من الأمم المتحدة.