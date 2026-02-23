مصرع 18 شخصاً بسقوط حافلة في نهر وسط نيبال

كاتماندو-سانا

لقي 18 شخصاً مصرعهم اليوم الإثنين، إثر سقوط حافلة ركاب كانت متجهة من بوخارا إلى كاتماندو في نهر تريشولي بمنطقة دادينغ وسط نيبال.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الإدارة المحلية موهان براساد نيوباني لوكالة أنباء شينخوا أن 27 مصاباً جرى نقل معظمهم إلى مستشفيات في كاتماندو لاستكمال العلاج، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في أحد المستشفيات المحلية.

وكانت الحافلة، التي تقل 45 راكباً وفق المعلومات الأولية، قد انحرفت عن الطريق السريع وسقطت في النهر، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث المميت.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من حادث مماثل في غرب نيبال، حيث لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرات آخرون عندما انحرفت حافلة تقل مشاركين في موكب زفاف عن طريق جبلي وسقطت في منحدر شديد الانحدار.