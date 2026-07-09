سنتكوم تعلن تنفيذ ضربات على 90 هدفاً في إيران

photo 2026 07 09 10 54 57 سنتكوم تعلن تنفيذ ضربات على 90 هدفاً في إيران

فلوريدا-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الخميس تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران مساء أمس طالت 90 موقعاً، بهدف زيادة تقويض قدرة طهران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز.

وقالت القيادة في منشور على منصة إكس اليوم: ” استهدفت القوات الأمريكية في 8 تموز ما يقرب من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، شملت أنظمة دفاع جوي، وأصولاً للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني، حيث تأتي هذه الضربات الأخيرة عقب تنفيذ ناجح لضربات هجومية داخل إيران في الليلة السابقة” .

وكانت قوات القيادة المركزية استهدفت أمس الأول نحو 80 هدفاً عسكرياً إيرانياً بما في ذلك أكثر من 60 زورقاً صغيراً تابعاً للحرس الثوري الإيراني، وذلك رداً على انتهاكات إيران لاتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة ثلاث سفن تجارية كانت تبحر في مضيق هرمز.

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