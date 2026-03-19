سلطنة عُمان تدين الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في الخليج العربي

مسقط-سانا

أدانت سلطنة عُمان اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول الخليج العربي، بما فيها الإمارات وقطر.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم استهداف المنشآت المدنية، وإمدادات الطاقة العالمية، داعيةً لخفض التصعيد، ووقف الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول الدبلوماسية.

وعبّرت سلطنة عُمان عن تضامنها مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها واستقرارها، داعيةً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الحرب وتداعياتها.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها قطر والإمارات والسعودية والكويت، لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، تستهدف منشآت حيوية، وبنى تحتية مدنية وخدمية.

وكان أحدث هذه الهجمات اعتداء شنته إيران أمس الاربعاء على مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، التي تعتبر المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، وأكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم.