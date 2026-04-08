الأمن القومي التركي: أنقرة ستواصل جهودها لإرساء السلام في المنطقة

أنقرة-سانا

أكد مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستواصل جهودها الصادقة الرامية إلى إرساء السلام في المنطقة بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها.

ونقلت وكالة الأناضول عن المجلس قوله في بيان اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان: إن تركيا بصفتها جزيرة استقرار ستواصل جهودها الصادقة الرامية إلى إرساء السلام في المنطقة، وإن أي صراعات أو استفزازات لن تعرقل مسار “تركيا بلا إرهاب”.

ورحب المجلس بالجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، مؤكداً أن تركيا تواصل ضمان أمن حدودها.

ولفت المجلس إلى أن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة واستهدافها المسجد الأقصى والحرم الشريف يضر بعملية السلام، محذراً من استمرار إسرائيل بهجماتها على لبنان، وداعياً المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه المأساة الإنسانية.

وكان الرئيس التركي أكدّ في مناسبات عدة بأنّ بلاده تركّز على تفعيل المسار الدبلوماسي لإحلال السّلام في المنطقة، مشدداً على أن مساعي أنقرة في هذا المجال ستتواصل.