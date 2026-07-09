بدوي يتفقد مشاريع تطوير منفذ العريضة الحدودي ومرفأ طرطوس ‏

طرطوس-سانا ‏

تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في جولة ميدانية إلى ‏منفذ العريضة بطرطوس الحدودي مع لبنان، سير أعمال إنشاء الجسر ‏الجديد في المنفذ، ومراحل تنفيذ مشروع تأهيل البنية التحتية.‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على التلغرام ، ‏أن بدوي استمع خلال الجولة إلى شرحٍ مفصل حول نسب الإنجاز ‏والخطوات المقبلة، بما يمهد لإعادة تفعيل المنفذ واستئناف حركة العبور ‏عبره فور استكمال الأعمال الجارية.‏

كما اطلع رئيس الهيئة خلال جولة إلى الساحل الجنوبي لمحافظة طرطوس، ‏على الموقع المقترح لإنشاء مرفأ تجاري جديد بالقرب من بلدة الحميدية، ‏والذي سيشكل المرفأ التجاري الثاني في المحافظة.‏

وجرى خلال الجولة استعراض الخطط الأولية للمشروع، الذي يُنتظر إطلاقه ‏بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الموانئ، بما ‏يعزز القدرات اللوجستية لسوريا ويدعم حركة التجارة البحرية.‏

وفي مرفأ طرطوس، تابع رئيس الهيئة واقع العمل والإجراءات التشغيلية، ‏وحركة المناولة، وآليات تطوير الأداء، إضافةً إلى المعدات والرافعات ‏الحديثة التي تم إدخالها إلى الخدمة مؤخراً في إطار خطة تحديث البنية ‏التشغيلية للمرفأ ورفع كفاءته.‏

مشروع مرفأ جديد جنوب طرطوس

وفي السياق نفسه، بحث رئيس الهيئة مع محافظ طرطوس أحمد الشامي، ‏مخرجات الجولة الميدانية، وأكد أهمية استكمال مشروع تأهيل منفذ ‏العريضة وإعادته إلى الخدمة بأسرع وقت.‏

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع ‏المرفأ الجديد جنوب المحافظة، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد ‏الوطني، وتعزيز حركة النقل والتجارة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية في ‏سوريا.‏

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي بحث أمس مع وفد من ‏الحكومة اللبنانية برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سبل ‏تعزيز التعاون المشترك في إدارة المنافذ الحدودية، ورفع مستوى التنسيق ‏بين الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتحقيق ‏انسيابية أكبر لحركة النقل البري.‏