بدوي يتفقد مشاريع تطوير منفذ العريضة الحدودي ومرفأ طرطوس ‏

طرطوس-سانا
تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في جولة ميدانية إلى منفذ العريضة بطرطوس الحدودي مع لبنان، سير أعمال إنشاء الجسر الجديد في المنفذ، ومراحل تنفيذ مشروع تأهيل البنية التحتية.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على التلغرام ، أن بدوي استمع خلال الجولة إلى شرحٍ مفصل حول نسب الإنجاز والخطوات المقبلة، بما يمهد لإعادة تفعيل المنفذ واستئناف حركة العبور عبره فور استكمال الأعمال الجارية.
كما اطلع رئيس الهيئة خلال جولة إلى الساحل الجنوبي لمحافظة طرطوس، على الموقع المقترح لإنشاء مرفأ تجاري جديد بالقرب من بلدة الحميدية، والذي سيشكل المرفأ التجاري الثاني في المحافظة.
وجرى خلال الجولة استعراض الخطط الأولية للمشروع، الذي يُنتظر إطلاقه بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الموانئ، بما يعزز القدرات اللوجستية لسوريا ويدعم حركة التجارة البحرية.
وفي مرفأ طرطوس، تابع رئيس الهيئة واقع العمل والإجراءات التشغيلية، وحركة المناولة، وآليات تطوير الأداء، إضافةً إلى المعدات والرافعات الحديثة التي تم إدخالها إلى الخدمة مؤخراً في إطار خطة تحديث البنية التشغيلية للمرفأ ورفع كفاءته.
مشروع مرفأ جديد جنوب طرطوس
وفي السياق نفسه، بحث رئيس الهيئة مع محافظ طرطوس أحمد الشامي، مخرجات الجولة الميدانية، وأكد أهمية استكمال مشروع تأهيل منفذ العريضة وإعادته إلى الخدمة بأسرع وقت.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء، متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع المرفأ الجديد جنوب المحافظة، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة النقل والتجارة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية في سوريا.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي بحث أمس مع وفد من الحكومة اللبنانية برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة المنافذ الحدودية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتحقيق انسيابية أكبر لحركة النقل البري.