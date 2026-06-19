ماكرون يطالب بمشاركة أوروبية في أي محادثات سلام مقبلة بشأن أوكرانيا

photo 2026 06 19 18 56 44 ماكرون يطالب بمشاركة أوروبية في أي محادثات سلام مقبلة بشأن أوكرانيا

بروكسل-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة ضرورة حضور الدول الأوروبية ومشاركتها في أي محادثات سلام مستقبلية تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن ماكرون قوله في تصريحات قبيل اختتام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن الأوروبيين يجب أن يكونوا على طاولة المفاوضات عند بدء محادثات السلام، لأن القضية تمس الأمن والمصالح الأوروبية بشكل مباشر.

وأشار ماكرون إلى إمكانية أن يؤدي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا دوراً في هذه المفاوضات، شريطة تحديد مهامه وصلاحياته بوضوح.

وتأتي تصريحات ماكرون في ظل تزايد التحركات الدولية لطرح مبادرات لوقف الحرب التي اندلعت عام 2022 وسط مخاوف أوروبية من تهميش دور القارة في صياغة ترتيباتها الأمنية المستقبلية، ومساعي باريس لمنع أي تفاهمات قد تُعقد بمعزل عن الاتحاد الأوروبي.

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