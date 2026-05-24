مقتل مسلح وإصابة أحد المارة في حادث إطلاق ‏النار قرب البيت الأبيض

واشنطن-سانا

أعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة مقتل المسلح الذي أطلق النار ‏على عناصر أمنية قرب البيت الأبيض مساء السبت بتوقيت واشنطن، ‏متأثراً بإصابته بالرصاص.‏

ونقلت وكالة فرانس عن جهاز الخدمة السرية قوله في بيان: إن أحد المارة ‏أصيب أيضاً بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار، دون أن يقدم معلومات ‏عن حالته.‏

وأوضح أنه بعدما فتح المسلح النار على عناصر أمنية عند نقطة تفتيش قرب ‏البيت الأبيض، “رد عملاء الخدمة السرية بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة ‏المشتبه به الذي نقل إلى مستشفى في المنطقة حيث توفي لاحقاً”.‏

وشهد محيط البيت الأبيض انتشاراً مكثفاً للشرطة وقوات الأمن، وإجراءات ‏احترازية فور وقوع الحادث، في حين باشرت السلطات المختصة التحقيقات ‏للكشف عن ملابسات الواقعة.‏

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على إجلاء الرئيس دونالد ترامب وعدد ‏من كبار ‏المسؤولين خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي، إثر ‏سماع ‏إطلاق نار تسبب بحالة من الذعر.‏