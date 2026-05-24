مقتل مسلح وإصابة أحد المارة في حادث إطلاق ‏النار قرب البيت الأبيض

واشنطن-سانا
أعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة مقتل المسلح الذي أطلق النار على عناصر أمنية قرب البيت الأبيض مساء السبت بتوقيت واشنطن، متأثراً بإصابته بالرصاص.
ونقلت وكالة فرانس عن جهاز الخدمة السرية قوله في بيان: إن أحد المارة أصيب أيضاً بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار، دون أن يقدم معلومات عن حالته.
وأوضح أنه بعدما فتح المسلح النار على عناصر أمنية عند نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، “رد عملاء الخدمة السرية بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المشتبه به الذي نقل إلى مستشفى في المنطقة حيث توفي لاحقاً”.
وشهد محيط البيت الأبيض انتشاراً مكثفاً للشرطة وقوات الأمن، وإجراءات احترازية فور وقوع الحادث، في حين باشرت السلطات المختصة التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة.
ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على إجلاء الرئيس دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي، إثر سماع إطلاق نار تسبب بحالة من الذعر.