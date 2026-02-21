تركيا تخطط لاستثمار 30 مليار دولار في الطاقة الشمسية حتى 2035

أنقرة-سانا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تعمل على رفع استثمارات البنية التحتية في مجال الطاقة الشمسية إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2035، في إطار خطة وطنية لتعزيز القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيرقدار قوله في تصريح له اليوم الجمعة، عقب توقيع اتفاقية بين تركيا والسعودية لإنشاء مشروعين للطاقة الشمسية: “إن حجم الاستثمار في هذين المشروعين المقامين في ولايتي سيواس وقارامان يقدر بنحو ملياري دولار، وسيوفران 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة”.

وأشار الوزير التركي إلى الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في تركيا والعالم، موضحاً أن هذه المشاريع تأتي في إطار الهدف الوطني للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف ميغاواط في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035، وهو ما يستدعي استثمارات في البنية التحتية تقارب 30 مليار دولار، مؤكداً أن استثمارات الطاقة المتجددة تهدف إلى توفير إمدادات كهربائية رخيصة ومستمرة وعالية الجودة.

يشار أن المشروعين سيوفران الكهرباء لنحو مليونين و100 ألف منزل، مع اشتراط نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 بالمئة في كلا المشروعين.