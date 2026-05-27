مقتل جندي لبناني ثانٍ جراء غارة إسرائيلية على الجنوب

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء عن مقتل جندي نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية جنوب لبنان.



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن الجيش اللبناني قوله في بيان: إن الجندي القتيل سقط في غارة استهدفت طريق كفرمان- الخردلي بالجنوب اللبناني.



إلى ذلك، تعرضت مناطق لبنانية عدة لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة حيث تعرضت مدينة النبطية وبلداتها لمزيد من الغارات في فترة بعد الظهر، أدت إلى سقوط ضحايا وإلحاق دمار كبير بالمباني السكنية والمؤسسات التجارية.



وفي تحديثها لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ 13109 منهم 3269 قتيلاً و9840 جريحاً.



وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان سابق على موقع إكس عن مقتل جندي لبناني جراء غارة إسرائيلية على البقاع ‏الغربي.‏