138 خبيراً حول العالم يدينون استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب

غزة تجويع 138 خبيراً حول العالم يدينون استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب

القدس المحتلة-سانا

أدان 138 خبيراً اقتصادياً وأكاديمياً من مختلف دول العالم اليوم، سياسة التجويع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي كسلاح حرب ممنهج ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدين أن ما يجري مخطط يستهدف التطهير العرقي والتهجير القسري.

وأشار الخبراء في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة وفا، إلى أن أكثر من عامين من الحصار والمجاعة المتعمدة في غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، محذرين من خطورة استمرار التغاضي عن جرائم الاحتلال التي ستترك آثاراً مدمرة طويلة الأمد.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات والإمدادات بكميات كافية ودون عوائق.

كما طالب الخبراء في بيانهم حكومات الدول، بإدانة التطهير العرقي ومخططات التوسع الاستيطاني، وإحالة جرائم الاحتلال الرامية لإبادة الشعب الفلسطيني إلى المحاكم الدولية ومحاسبة مرتكبيها.

