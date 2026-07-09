الخارجية الصينية تطالب الناتو بالتوقف عن استهداف وانتقاد بكين

photo 2026 07 09 17 02 28 الخارجية الصينية تطالب الناتو بالتوقف عن استهداف وانتقاد بكين


 بكين-سانا
 
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم الخميس أن الصين تعمل من أجل تحقيق السلام العالمي ولا تشكل تهديداً لأي طرف، داعية حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى التوقف عن توجيه الانتقادات لبكين.
 
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن ماو قولها، خلال مؤتمر صحفي: إن “الناتو” تحالف إقليمي للدفاع له نطاق مهام وحدود جغرافية محددة بوضوح، وعليه أن يتوقف عن توجيه الانتقادات إلى الصين في كل مناسبة.
 
وأضافت: إن بلادها تعمل من أجل تحقيق السلام العالمي ولا تشكل تهديداً لأحد على الإطلاق، مشيرة إلى أنه يتعين على الحلف التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن، وتصحيح تصوراته بشأن الصين، والتوقف عن الترويج لما وصفته بـ”التهديد الصيني”.
 
وكانت وزارة الخارجية الصينية دعت في 18 من الشهر الماضي حلف شمال الأطلسي إلى تصحيح تصوراته الخاطئة بشأن الصين، والتوقف عن تأجيج المواجهة وإلقاء اللوم على الآخرين.
 
وتشهد العلاقات بين الصين وحلف شمال الأطلسي توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة، على خلفية تباين مواقف الجانبين إزاء عدد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى إدراج الحلف للصين في وثيقته الاستراتيجية وتصنيفها عام 2022 ضمن التحديات الأمنية التي يواجهها.
 

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