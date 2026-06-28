كوريا الجنوبية: عبور سفينتين إضافيتين مضيق هرمز بعد أشهر من الانتظار

سيئول-سانا

أعلنت وزارة المحيطات والثروة البحرية في كوريا الجنوبية، أن سفينتين إضافيتين تابعتين لها عبرتا مضيق هرمز بعد أن ظلتا عالقتين هناك عدة أشهر، جراء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “يونهاب”، اليوم الأحد، عن مسؤول في الوزارة قوله: إن سفينتين تابعتين لشركتي شحن كوريتين جنوبيتين، كانتا تنتظران داخل مضيق هرمز، تبحران الآن بصورة طبيعية بعد عبورهما المضيق.

وحسب الوزارة، لا يزال 43 من أفراد الطواقم الكوريين الجنوبيين عالقين في المضيق، بمن فيهم العاملون على متن السفن الكورية الجنوبية والسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية.

وقالت الوزارة: إنها تواصل مراقبة الأوضاع في الوقت الفعلي، وقدمت بالتعاون مع وزارة الخارجية، مساعدات دبلوماسية وملاحية لتأمين عبور السفن عبر الممر المائي بأمان.

وكانت السفينتان من بين 26 سفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية علقت في المضيق بعد أن أغلقت إيران طرق الشحن في هذا الممر المائي أواخر شباط، على خلفية الحرب.

ولا تزال ثلاث سفن مرتبطة بكوريا الجنوبية في المضيق، من بينها السفينة “نامو” التابعة لشركة الشحن الكورية “إتش إم إم”، والتي تخضع حالياً لأعمال إصلاح في ميناء دبي بعد تعرضها لأضرار جراء هجمات صاروخية مرتبطة بإيران.

وكانت وزارة المحيطات والثروة البحرية في كوريا الجنوبية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن سفينتين كوريتين جنوبيتين تمكنتا من عبور مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.