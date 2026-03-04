الكويت تعلن اعتراض أهداف جوية معادية في مجالها الجوي

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض أهداف جويّة معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة سعود العطوان قوله: “تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي للدولة فجر اليوم، حيث تم التعامل معها وتدميرها، ما نتج عن سقوط شظايا على أحد المنازل السكنية في البلاد، أسفرت عن إصابات بشرية وأضرار مادية”.

وأكد العطوان أن القوات المسلحة مستمرة في أداء واجباتها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها، وشعبها، والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها، وأمنها، واستقرارها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً من المقيمين في البلاد، إثر إصابتها بسقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية في العاصمة الكويت.

وتواصل طهران اعتداءاتها بالصواريخ، والطائرات المسيّرة على الدول العربية الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، ما أدى إلى وقوع ضحايا، وذلك عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى منذ يوم السبت الماضي.