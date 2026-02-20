مصرع سبعة أشخاص بغرق حافلة ركاب في بحيرة بايكال الروسية

موسكو-سانا

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الجمعة، جراء غرق حافلة سياحية في بحيرة بايكال بمقاطعة إيركوتسك في سيبيريا الروسية.

ونقل موقع “آر تي” عن مديرية الطوارئ في المقاطعة قولها في بيان: إن الحافلة التي كانت تقل ثمانية سيّاح صينيين وسائقاً روسياً سقطت أثناء القيادة في صدع جليدي في البحيرة، عرضه ثلاثة أمتار، ويبلغ عمق المياه هناك 18 متراً.

وأضافت: “إن رجال الإنقاذ أجروا بحثاً باستخدام كاميرا تحت الماء، وعثروا على سبع جثث، ويجري التخطيط لعمليات غوص بحثاً عن المفقودَين الباقيين”.

بدوره قال حاكم مقاطعة إيركوتسك إيغور كوبزيف في منشور عبر منصة إكس: إنه تم إبلاغ القنصلية الصينية في المقاطعة بالحادث الذي تعرض له السياح في بحيرة بايكال، مشيراً إلى أن المعبر الجليدي إلى جزيرة أولخون، حيث وقع الحادث، لا يزال مغلقاً، وأن خروج السيارات إلى الجليد ينطوي على خطر، وممنوع.

وتعتبر بايكال أعمق وأقدم بحيرة في العالم، حيث يبلغ أقصى عمق لها 1642 متراً، ويتراوح عمرها بين 25 و35 مليون سنة، مما يجعلها وجهة سياحية مرغوبة.