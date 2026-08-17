وزارة الطوارئ تبحث مع “رحمة بلا حدود” واقع مشروع تأهيل 1000 منزل في حماة

دمشق-سانا‏

‏ ‏

بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز مع المدير التنفيذي لمنظمة “رحمة بلا حدود” عمار بني المرجة اليوم ‏الإثنين، واقع مشروع تأهيل 1000 منزل الذي تعمل المنظمة على تنفيذه بالتعاون مع الوزارة في محافظة حماة، وذلك في ظل ‏رؤية “سوريا بلا مخيمات”.‏

‏ ‏

وأكد اقزيز في تصريح لـ سانا أهمية المشروع كأحد النشاطات الداعمة للرؤية الحكومية في ترميم البنية التحتية وإعادة تأهيلها، ‏وفق صيغة تكاملية بين عمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، في ظل استراتيجية “سوريا دون مخيمات”، بما يسهم في تأمين ‏عودة كريمة آمنة مستدامة للنازحين.‏‏ ‏

أولويات العمل ‏

وأشار اقزيز إلى وجود 3344 مجتمعاً يوجد فيه نازحون في مخيمات الشمال، تم وضع رؤية موحدة وخطة عمل ومعايير ‏واضحة للعمل ضمن هذا النطاق، مع مراعاة عدد النازحين، والعائدين، ومستوى الهشاشة في المنطقة بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية في المحافظات، حيث تم اختيار 121 منطقة كأولوية للبدء بالعمل، تليها 293 منطقة أخرى سيجري العمل عليها.‏

‏ ‏

ولفت اقزيز إلى وجود منصة جامعة لكل ما يتم إنجازه، يتم من خلالها تسجيل الاحتياجات وعدد المشاريع المتوقع تنفيذها ‏والمشاريع التي تم البدء بها، في ظل تحديث آني ومستمر على جميع المعلومات المدونة.‏‏ ‏

خطة العمل

بدوره أوضح بني المرجة أن المشروع عبارة عن إعادة تأهيل واستكمال بناء 1000 منزل بشكل كامل في منطقة سهل الغاب ‏بمحافظة حماة، في قرى تتبع لناحيتي قلعة المضيق والزيارة، وذلك خلال مدة تصل إلى حوالي سنة.‏ ‏

وأضاف بني المرجة: نعمل في المنطقة نفسها على مشاريع أخرى تتعلق بالجانب التعليمي كإعادة تأهيل المدارس، إلى جانب ‏مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية من شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.‏



‏ ‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في العاشر من آذار الماضي المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة ‏وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.‏

‏ ‏

ومنظمة “رحمة بلا حدود” هي منظمة إنسانية غير ربحية، تأسست في تركيا وتعمل في مناطق عديدة منها سوريا والأردن، وتهدف ‏إلى التغلب على الفقر وتقديم الدعم الإغاثي، وتتخصص في تمكين المجتمعات (وخاصة النساء والأطفال) والأيتام، وتوفير ‏الخدمات الصحية، والتعليمية، والأمن الغذائي لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي.‏